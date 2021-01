A C’è Posta per te 2021 Rossella, in lacrime, ha perdonato il padre e ha riaperto la busta dandosi una nuova possibilità. La ragazza ha spiegato di aver vissuto anni difficili quando era piccola e di essersi spesso chiesta come mai lei non avesse i genitori al suo fianco come i suoi compagni di scuola. Ecco la sua commovente storia nel video Witty Tv.

