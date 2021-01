C’è Posta per te, Alessandro si fa perdonare da Florinda dopo il tradimento | Video Witty Tv

A C’è Posta per te Alessandro si è fatto perdonare da Florinda, con la complicità di Maria De Filippi, dopo averla tradita. L’uomo, in lacrime, si è presentato in studio per chiedere perdono consapevole di poter perdere il lavoro. Insieme alla conduttrice ha chiesto alla donna che amava di tornare insieme in virtù di un sentimento che non si è mai spento. Florinda ha faticato ad aprire la busta ed ha infierito sull’ex compagno sottolineando che aveva perso i capelli. Alla fine però i due hanno fatto pace e si sono scambiati un bellissimo bacio. Video Witty Tv.

Florinda deciderà di perdonare Alessandro e aprire la busta? #CePostaPerTe pic.twitter.com/X6OkXzGDfh — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 23, 2021

continua a leggere sul sito di riferimento