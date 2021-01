C’è Posta per te, Chiara rifiuta la madre e i fratelli e chiude la busta dopo la rivelazione di Maria | Video Witty Tv

A C’è Posta per te, Chiara ha rifiutato di aprire la busta e di incontrare la madre e i fratelli anche dopo la rivelazione di Maria De Filippi. La conduttrice ha parlato con la ragaza e suo marito raccontandole di come suo nonno fece litigare il padre e la zia a causa del suo testamento. Il nonno lasciò in eredità più beni al padre della De Filippi rispetto alla zia. Quest’ultima impugnò il testamento e litigò con il fratello. Dopo quindici anni di silenzi, però, il padre di Maria si è sentito male e la zia è corsa in ospedale in lacrime e non ha mai potuto parlargli. Ecco il Video Witty Tv con tutta la storia.

“Non mi fare più soffrire, ti prego” Per Teresa è un dolore troppo grande non poter abbracciare sua figlia, riusciranno a superare tutte le incomprensioni e ricominciare? #CePostaPerTe pic.twitter.com/JvIgZC1TsB — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 23, 2021

