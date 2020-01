C’è posta per te, il promo della nuova puntata a Mattino Cinque | Video Mediaset

C’è posta per te di Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata. Un nuovo imperdibile appuntamento con il people show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5. Per il quarto appuntamento la De Filippi ha in serbo nuove emozionati storie e due ospiti d’eccezione: il campione Ciro Immobile accompagnato dalla moglie Jessica Melena

Ecco il video Mediaset della nuova puntata del people show di successo trasmesso il sabato sera su Canale 5.

continua a leggere sul sito di riferimento