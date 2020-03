C’è posta per te in onda da 20 anni: Maria De Filippi ringrazia il pubblico e prende in braccio il piccolo Tommaso | Video

Gran finale per C’è posta per te 2020. Nell’ultima puntata di ieri sera, sabato 14 marzo, Maria De Filippi ha festeggiato i 20 anni di messa in onda dell’amato programma di Canale 5, ringraziando con queste parole il pubblico a casa e gli addetti ai lavori della trasmissione: “20 anni fa impressione”. In studio, inoltre, c’è stata una inaspettata sorpresa per la conduttrice, invitata in qualità di “fidanzatina” al compleanno del piccolo Tommaso. Ecco i video da Witty tv con i saluti finali della “padrona di casa” e il tenero abbraccio dato al bambino.

continua a leggere sul sito di riferimento