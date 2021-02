C’è posta per te, la puntata del 20 febbraio 2021 in 130 secondi, Streaming e Replica | Video Witty Tv

Ieri sera, sabato 20 febbraio 2021, è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te 2021. Tra gli ospiti: Stefano De Martino e Renato Zero. Ecco i video Witty Tv con il riassunto della puntata in 130 secondi e i singoli video delle diverse storie che Maria De Filippi ha raccontato al suo pubblico.

C’è posta per Te, la puntata del 20 febbraio 2021: Stefano De Martino

La bellissima sorpresa a cui ha preso parte Stefano De Martino. L’ex ballerino professionista di Amici ha ricordato la sua infanzia e ringraziato la conduttrice dicendo di doverle davvero tutto. .

La storia di Antonella: la figlia cerca il padre e litiga con la matrigna

Antonella ha scritto a C’è Posta per porte riabbracciare il padre alla luce del sole. La ragazza ha litigato con la matrigna, ma alla fine i tre hanno aperto la busta e deciso di ri-cominciare da capo.

Andrea e Arianna: in ginocchio per farsi perdonare

Andrea ha voluto chiedere perdono ad Arianna dopo i tradimenti. Il giovane si è messo pure in ginocchio per tentare il tutto e per tutto.

Liberato e Barbara: nessun perdono

Liberato ha chiesto perdono a Barbara, sua figlia, e cercato di recuperare con lei un rapporto. La ragazza, sfortunatamente, non se l’è sentita di aprire la busta.

Renato Zero: la sorpresa

La bellissima sorpresa di Renato Zero ad una coppia di nonni che si sono presi cura delle nipoti dopo la morte della madre delle ragazze.

