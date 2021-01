C’è Posta per te, Lisa fa pace con il padre e la matrigna Graziella | Video Witty Tv

A C’è Posta per te Lisa ha fatto pace con il padre, Salvatore, e la matrigna Graziella. La storia era iniziata nel peggiore dei modi. Davanti alla busta, infatti, Graziella ha apostrofato in malo modo il marito. Tutti stavano già pensando che sarebbe finita nel peggiore dei modi. Grazie a Maria De Filippi gli animi si sono stemperati e i tre hanno fatto pace. Graziella ha regalato agli utenti social il trash che attendevano. Quando ha sottolineato di veder la figlia ingrassata ha sollevato un vero e proprio vespaio di critiche. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene. Video Witty Tv.

