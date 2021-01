C’è Posta per te, Maria Lucia fa pace con il figlio, ma Pietro esce dallo studio | Video Witty Tv

A C’è Posta per te 2021 Maria Lucia e Piero hanno chiesto a Maria De Filippi di aiutare la donna a far pace con i suoi figli. All’incontro si è presentato Francesco con la fidanzata Francesca. La madre, che nel mentre si è rispostata con lo zio del compagno della figlia, insieme a Maria De Filippi, hanno convinto Checco ad aprire la busta e dare una nuova opportunità alla madre. A far la sua parte c’è stata anche la fidanzata Francesca. La giovane ha dimostrato grande saggezza. Unico neo? Piero è dovuto uscire dallo studio affinché Maria Lucia potesse riabbracciare il figlio. Il giovane ha promesso però di poter più avanti provare ad allacciare un rapporto. Video Witty Tv.

