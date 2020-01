C’è Posta per te, ospiti 25 gennaio 2020: Giulia Michelini e Antonio Banderas

A C’è Posta per te saranno ospiti della puntata del 25 gennaio 2020: Giulia Michelini e Antonio Banderas. Toccherà a loro due scendere in campo, nello studio di Maria De Filippi, per regalare ai presenti, sorprese meravigliose e commuovere tutti i telespettatori a casa. Cosa accadrà in puntata? Ecco tutte le anticipazioni.

C’è Posta per te ospiti 25 gennaio 2020: da Banderas alla Michelini

L’attore premiato a Cannes 2019 per la interpretazione dell’ultimo film di Pedro Almodovar sarà protagonista di una meravigliosa storia raccontata da Maria De Filippi e di una bellissima sorpresa. Antonio Banderas, infatti, sarà il regalo che qualcuno ha voluto fare ad una persona amata per dire, grazie, chiedere scusa o perdono, ma anche e solo per sottolineare il sentimento che li lega.

Inutile dire che la curiosità sia alle stelle. Il candidato per la prima volta all’Oscar come migliore attore protagonista da chi sarà stato chiamato in causa? Per scoprirlo bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 sabato sera. Non ci sono, infatti, altre informazioni in merito.

Non si sa nulla di più nemmeno della storia a cui parteciperà, facendo un regalo stupendo ad uno dei protagonisti, la bravissima e bellissima Giulia Michelini.

Ciò che possiamo dire con sicurezza? Le due ospitate inizieranno con le fatidiche parole di Maria De Filippi, ovvero: “Questa è la storia di un regalo …”

C’è Posta per te: oltre alle sorprese ci sono le liti

Oltre alle sorprese i telespettatori che guarderanno C’è Posta per te, però, attenderanno con ansia anche le liti, gli scontri.

A far discutere sui social, infatti, sono sempre di più le storie riguardanti ai vari tradimenti o ai diverbi in famiglia.

Quando poi Maria De Filippi deve faticare e sudare sette camice per far prevalere la ragione su Twitter si scatenano i vari utenti a sostegno della conduttrice che ormai, dispensa consigli, regala caramelle, ma soprattutto è diventata un asso nel far riappacificare fra di loro le persone. Ecco perché chi commenta sui social, ogni qualvolta vede che qualcuno tende ad essere restio e pare non voler accettare i consigli della De Filippi, si arrabbia con il diretto interessato.

