“C’è Posta per Te” ospiti: Francesco Totti da Maria de Filippi | ANTEPRIMA

C’è Posta per Te, il programma di Maria De Filippi, che avvicina e racconta le storie delle persone comuni, compie vent’anni. Era il 12 gennaio del 2000 quando, la “Sanguinaria”, regina degli ascolti tv Mediaset, presentò su canale 5, la prima puntata del people show, “C’è posta per te”.

Maria de Filippi sceglie personalmente le storie da raccontare a C’è Posta per te

Maria De Filippi, nonostante conduca vari programmi, “C’è Posta per Te” lo considera il suo gioiellino di punta e ci tiene particolarmente.

“Questa è la trasmissione che mi costa di più in termini di energia e di concentrazione” ha detto la De Filippi “ma è anche quella che mi dà più soddisfazioni. Non solo per gli ascolti: riuscire a mettere pace tra persone che non si parlano da anni è bellissimo. È una specie di servizio pubblico dei sentimenti”.

Difatti è lei che decide quali storie devono andare in onda e quali no. Prima c’è un lavoro lungo e certosino della redazione che raccoglie le segnalazioni e studia le possibili storie, ma alla fine, è sempre la De Filippi che decide quali raccontare.

Tante storie commoventi, rappacificazioni e qualche tensione mai sopita, sono questi gli ingredienti del successo di C’è Posta per Te, che mette al centro del programma le storie della gente comune. Il mittente e il destinatario della missiva, una volta a Roma, non si devono incontrare, se non in studio. Ma il meccanismo del programma lo conosciamo alla perfezione!

C’è Posta per Te compie 20 vent’anni: tra gli ospiti un campione del calcio

A 20 anni esatti di distanza, l’11 gennaio 2020, parte la nuova edizione del programma che oltre a raccontare le storie avrà tanti ospiti di cui vi abbiamo già dato notizia. Tuttavia in anteprima vi diciamo che anche un altro beniamino del pubblico, prenderà parte ad una delle prossime puntate di C’è Posta per Te: Francesco Totti.

Totti, sappiamo che è un “duro” dal cuore tenero per cui potremo aspettarci che farà da cornice ad una storia dolce e commovente. Ma non dubitiamo che, ci sarà posto anche per la sua innata simpatia e genuinità che coinvolge molto il pubblico.

C’è Posta per Te 2020 tutti gli altri ospiti: da Can Yaman ad Antonio Banderas, fino a Johnny Depp

Ma non sarà solo il Capitano ad essere ospite di Maria de Filippi, ci sarà posto anche per altri ospiti quotatissimi e molto amati dal pubblico: da Can Yaman ad Antonio Banderas arrivando a Johnny Depp.

Tutti gli ospiti sono molto amati e seguiti in Italia, soprattutto il primo che è stato il protagonista maschile della serie televisiva “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” in cui dava il volto a Ferit Aslan.

L’attore dopo una simpatica chiacchierata con la conduttrice con cui ha in comune la laurea in Giurisprudenza, si è prestato al suo dovere: fare una sorpresa al destinatario della posta.

Ha fatto una sorpresa alla mamma e alla sorella della mittente della busta ed inoltre, Can regalerà, dei vestiti per il figlio della sorella della ragazza che l’ha chiamato.

Banderas e Deep non hanno bisogno di presentazioni dal momento che sono tra gli attori più stimati di Hollywood.

Anche la De Lellis e la Michelini ospiti di C’è Posta per te

Ma non ci saranno solo degli uomini tra gli ospiti, ma anche delle donne: tra queste spuntano i nomi di Giulia De Lellis e Giulia Michelini. La prima, una delle web influencer più conosciute del momento che ha all’attivo anche la pubblicazione di un libro, campione di vendite: “Le corna stanno bene su tutto”.

La seconda, un’attrice di talento che è reduce dello straordinario successo della serie tv “Rosy Abate”.

Ma la lunga lista di ospiti non finisce qui, se ne aggiungeranno sicuramente altri di cui vi terremo aggiornati!!

C’è Posta per te su canale 5 vs Meraviglie su Rai 1

Il People show di Maria De Filippi quest’anno dovrà vedersela con il programma di divulgazione di Alberto Angela “Meraviglie” in onda su Rai Uno, che è già partito benissimo con uno share molto alto. Chi avrà dunque, la meglio? Lo scorso anno la conduttrice riuscì a battere Amadeus e il suo programma “Ora o mai più“, quest’anno succederà ancora?

Staremo a vedere…

Appuntamento con C’è Posta per Te a partire da sabato 11 gennaio 2020 in prime time su canale 5.

