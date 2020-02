C’è Posta per te stasera, 8 febbraio 2020, non va in onda. Il motivo dell’assenza di Maria De Filippi nella prima serata di Canale 5 è molto semplice. La decisione è stata presa in accordo con i vertici Mediaset ed in linea con le scelte compiute in questa settimana così particolare.

C’è Posta per te non va in onda: il perché

C’è Posta per te questa sera, sabato 8 febbraio 2020, non va in onda. Il motivo? La presenza, su Rai 1, della Finale del Festival di Sanremo 2020. Così come accaduto anche negli anni scorsi Maria De Filippi si è presa un sabato di pausa per lavorare ancor di più sulla trasmissione e tornare poi in onda ancor più forte di prima.

Il people show di Maria De Filippi non è stato però l’unico ad assentarsi dall’appuntamento con i propri fan. In settimana, infatti, Mediaset ha deciso di non mandare in onda numerosi programmi sia sull’ammiraglia che su Italia 1 e Rete 4.

Oltre a C’è Posta, ad esempio, è saltato il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 4, ovvero il reality condotto da Alfonso Signorini. Lo show tornerà in onda lunedì 10 febbraio 2020.

Su Italia 1, invece, martedì scorso, contro la prima serata del Festival, è andato in onda un mega riassunto delle puntate de La Pupa e il Secchione e viceversa. Lo show con Paolo Ruffini tornerà, con un nuovo appuntamento, settimana prossima.

Quando tornerà Maria De Filippi? L’appuntamento con C’è Posta per te riprenderà la sua regolare programmazione già da sabato 15 febbraio. C’è oltretutto grande attesa per quanto riguarda gli ospiti che approderanno in studio.

Programmazione Canale 5: cosa c’è al posto di C’è Posta per te?

Cosa va in onda al posto di C’è Posta per te? Ebbene nella prima serata di Canale 5 è stato programmato il film intitolato Un’estate ai Caraibi.

Nel cast della pellicola del 2009, diretta da Carlo Vanzina, vi sono: Enrico Brignano, Carlo Buccirosso e Biagio Izzo.

La storia racconta le disavventure di: Roby, un bancario napoletano a cui è stato diagnosticato per errore un tumore in fase terminale, Angelo, l’autista zelante di un volgare palazzinaro romano, Max, lo speaker radiofonico e becco di una radio locale, tradito dalla fidanzata e dal migliore amico, Vincenzo, un dentista napoletano con moglie e amante insoddisfatte ed Alberto, un romano spiantato e trapiantato suo malgrado ad Antigua.

