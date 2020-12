AGI – C’è un fermato per il rogo della comunità di recupero per tossicodipendenti “Tenda San Camillo” in cui ha perso la vita frate Leonardo Grasso, il responsabile della struttura. La persona fermata è un ospite della comunità. In questo momento gli investigatori lo stanno interrogando. Secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe stato una messinscena per coprire la morte del frate.

In passato Grasso era stato un agente di commercio con un’attività avviata e tanti interessi mondani, all’età di 50 anni ha deciso di cambiare radicalmente vita per diventare camilliano. Un percorso avviato dalla dura prova della morte di entrambi i genitori a sei giorni di distanza l’uno dall’altro.

L'articolo C'è un fermo per il rogo nella comunità di recupero in cui è morto un frate proviene da Notiziedi.

