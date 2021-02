AGI – Un salume in omaggio a chi dona il sangue: e’ l’originale iniziativa promossa a Santa Giusta dalla sezione Avis locale, in collaborazione con un salumificio del vicino Monte Arci. L’appuntamento è fissato per sabato 6 marzo, dalle 8.30 alle 12, all’Open Space, il locale comunale una volta sede della mensa del centro formazione Anap.

“Ci auguriamo che vengano in tanti”, ha spiegato Antonio Sarais, presidente della sezione Avis di Santa Giusta. “Anche se oltre una trentina di donazioni non potremmo andare, in base ai regolamenti. Comunque siamo già d’accordo col centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano: chi vorrà potrà donare anche lì e poi venire da noi a fare colazione e ricevere il salume in omaggio”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo C’è un paese dove a donare il sangue si guadagna (un salame) proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento