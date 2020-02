C’è una cinese in classe, i bambini non vanno a scuola

Nella scuola è iscritta un’alunna di origini cinesi che è stata in vacanza in Cina e tanto basta per indurre i genitori degli altri alunni a non mandare i figli a scuola per paura del contagio da coronavirus. Accade nell’istituto comprensivo di Telese Terme, dove il dirigente scolastico, Rosa Pellegrino, è stata costretta a inviare una nota ai genitori per rassicurare tutti e soprattutto per spazzare vie tante notizie false messe in circolazione in questi giorni.

“Molti hanno deciso di tenere ‘preventivamente’ i figli a casa – scrive – nonostante la bambina non sia ancora rientrata scuola.

