C’è una nuova offerta per Demiral: la Juve ha preso una decisione sul suo futuro

Mattia Perin, ​Emre Can e ​Marko Pjaca sono al momento i principali indiziati a lasciare la ​Juventus dopo ​Mario Mandzukic. Il croato è già andato via, Mattia Perin sta ormai per salutare la Vecchia Signora. Il portiere infatti è a un passo dal ritorno al Genoa e già nelle prossime ore potrebbe sbarcare in rossoblù dove potrebbe seguirlo anche Marko Pjaca, corteggiato da altri club italiani. Emre Can invece attende un segnale dal PSG. La Juve poi potrebbe cedere un difensore centrale…. continua a leggere sul sito di riferimento