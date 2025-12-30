C’è una petroliera “fantasma” in fuga dalla Guardia Costiera americana. E dice di essere russa

ROMA – Una petroliera in fuga, una bandiera russa dipinta in fretta sulla fiancata della nave, e la Guardia costiera americana che la insegue senza abbordarla. Sembra un romanzo di spionaggio, è invece cronaca delle relazioni internazionali al tempo di Trump.Secondo due funzionari statunitensi sentiti dal New York Times, l’equipaggio della “Bella 1”, petroliera già sanzionata dagli Stati Uniti, avrebbe dipinto una bandiera russa sullo scafo nel tentativo di ottenere una sorta di protezione diplomatica di Mosca mentre fuggiva dalle forze americane. Un gesto disperato, maturato durante un’odissea iniziata il 21 dicembre, quando la Guardia costiera Usa ha tentato di intercettare la nave nel Mar dei Caraibi mentre era diretta in Venezuela per caricare petrolio, finendo nel mirino del blocco imposto da Donald Trump contro il governo Maduro.Da quel momento, la Bella 1 ha cambiato rotta, disattivato il transponder il 17 dicembre e fatto perdere le proprie tracce ai sistemi di localizzazione pubblici. Secondo le autorità, la nave avrebbe virato verso nord-ovest, forse in direzione di Groenlandia o Islanda, e non trasporterebbe carico.

The oil tanker Bella 1 is fleeing U.S. forces after the U.S. Coast Guard tried to intercept it in the Caribbean. During the pursuit, the crew painted a Russian flag on the ship and now claim Russian status. The tanker is under U.S. sanctions for carrying Iranian oil and was… pic.twitter.com/WOAMA35aRp — Clash Report (@clashreport) December 30, 2025

I funzionari americani spiegano che la Guardia costiera aveva titolo per intervenire perché la petroliera non batteva una bandiera nazionale valida, rendendola abbordabile secondo il diritto internazionale. Ma l’equipaggio non ha obbedito e ha continuato la navigazione, dando il via a un inseguimento raro per una nave civile.Il motivo dello stallo è operativo: abbordare una petroliera in fuga richiede una squadra specializzata capace di mettere in sicurezza una nave in movimento con un equipaggio potenzialmente ostile. Non è una procedura standard. Le altre due petroliere intercettate nello stesso periodo vicino al Venezuela avevano accettato senza resistenza l’abbordaggio.La Bella 1 è sotto sanzioni da un anno per il trasporto di petrolio iraniano, considerato dalle autorità americane una fonte di finanziamento per il terrorismo. Fa parte della cosiddetta “flotta fantasma”, l’insieme di navi che trasportano petrolio da Russia, Iran e Venezuela aggirando le sanzioni internazionali. A bordo, secondo le informazioni raccolte, ci sarebbero membri dell’equipaggio provenienti da Russia, India e Ucraina.All’inizio del mese, Washington ha fermato un’altra petroliera nei Caraibi e il 10 dicembre ne ha sequestrata una terza, ora ormeggiata in un porto del Texas. L’obiettivo dichiarato è colpire il commercio petrolifero venezuelano, una delle poche fonti di ossigeno economico per Caracas.

