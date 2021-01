Ceccarini dà indizi sul mercato del Napoli: “Innesti? Uno è Zaccagni!”

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc. Il Napoli e mister Gattuso restano alcuni dei temi principali di questi ultimi giorni. Di seguito le parole del direttore di TMW anche sulla trattativa Zaccagni.

Ceccarini, indizi sul mercato del Napoli: “Innesti? Uno è Zaccagni”

“Finora Gattuso ha svolto un buon lavoro sulla panchina del Napoli, credo che alla fine resterà a Napoli almeno fino al termine della stagione. Non mi risulta infatti di possibili interessamenti della società per altri tecnici. Dopo aver ceduto Milik, Llorente e Malcuit, gli azzurri si concentreranno sugli innesti per l’estate. Uno di questi è Zaccagni, per il quale si sta cercando di ridurre i tempi”.

