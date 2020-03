Ceccarini: “Il Napoli potrebbe provarci per Icardi. Milik via con la giusta offerta”

Oltre alle problematiche legate al calcio giocato, è impossibile non pensare anche al mercato. A fare il punto sulla situazione attaccanti del Napoli è Niccolò Ceccarini. Il giornalista è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie.

Ceccarini su Milik e Icardi

“Ora si deciderà e parlerà in Lega calcio cosa fare con il calcio giocato – dice Ceccarini – ma credo che fino a giugno non si possa scendere in campo. Magari si ripartirà a porte chiuse, non si può pensare a 30-40 mila persone negli stadi. Poi ci sono le priorità relative alle scuole. Il Napoli è vicino all’accordo con Mertens, ma se dovresse arrivare una proposta allettante per Milik si potrebbero separare le strade. Icardi? Non è detto che resti al Psg, sarebbe opportuno provarci. Cavani andrà all’Atletico Madrid, ma non so se Icardi è il giocatore prescelto per sostituirlo e non so neanche se voglia restare a Parigi. Non so ora quando se ne riparlerà. Potremmo anche pensare ad Icardi alla Juve”.

