Milano, 21 mar. (askanews) – Cecchi presenta “Lobelia 2025”, nuovo Toscana Igt bianco da uve Trebbiano, Vermentino e Chardonnay, dichiaratamente immediato, figlio della Maremma dove la vicinanza al mare e la ventilazione costante hanno accompagnato la maturazione delle uve, aiutando a mantenere tensione acida e intensità aromatica.

“Lobelia” richiama l’omonima pianta ornamentale e la bottiglia riprende il linguaggio introdotto da Cecchi con il rosato “Calipte”, utilizzando una decorazione digitale realizzata direttamente sul vetro con inchiostri organici. La scelta evita l’impiego di metalli pesanti e mantiene la compatibilità con il riciclo del vetro, così da conservare un packaging di fatto monomateriale. La nuova etichetta è prodotta in 15mila bottiglie, ha un titolo alcolometrico del 12% e prevede un affinamento di tre mesi sui lieviti. Un bianco da bere giovane, centrato su fragranza, ritmo gustativo e facilità di abbinamento, più che su struttura o evoluzione.

“Con ‘Lobelia’ abbiamo voluto interpretare un lato più fresco e versatile della Toscana” ha dichiarato Andrea Cecchi, presidente e Ad dell’azienda di Castellina in Chianti (Siena), spiegando che “è un bianco che nasce per esprimere equilibrio, bevibilità e vocazione gastronomica, pensato per accompagnare molti momenti della tavola ma anche per avvicinare una fascia di consumo più giovane e spensierata, senza rinunciare al legame con il territorio e all’attenzione alla qualità che da sempre caratterizza il nostro lavoro”.