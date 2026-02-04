mercoledì, 4 Febbraio , 26

Cuba, allarme di Guterres: “La crisi umanitaria rischia di precipitare senza rifornimenti di petrolio”

(Adnkronos) - La crisi umanitaria a Cuba "si...

Coppa Italia, oggi Inter-Torino – Diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Coppa...

Omicidio Cristina Mazzotti, condannati all’ergastolo due imputati per il delitto del 1975

(Adnkronos) - La Corte d'Assise di Como ha...

Trump, ergastolo all’uomo che ha tentato di uccidere il presidente

(Adnkronos) - Ergastolo per Ryan Routh, l'uomo condannato...
‘cecchini-del-weekend’-a-sarajevo,-indagato-per-omicidio-un-80enne-di-pordenone
‘Cecchini del weekend’ a Sarajevo, indagato per omicidio un 80enne di Pordenone

‘Cecchini del weekend’ a Sarajevo, indagato per omicidio un 80enne di Pordenone

DALL'ITALIA E DAL MONDO'Cecchini del weekend' a Sarajevo, indagato per omicidio un 80enne di Pordenone
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un ottantenne, ex autotrasportatore, è indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili nell’inchiesta della Procura di Milano sui ‘cecchini del week end’, cittadini stranieri che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra nell’allora Jugoslavia. L’uomo ha ricevuto un invito a comparire per essere interrogato nei prossimi giorni dal pm Alessandro Gobbis.  

L’anziano, che vive in provincia di Pordenone, si sarebbe vantato con dei conoscenti di essere stato tra coloro che andavano a uccidere oltre confine.  

