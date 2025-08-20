cecilia-de-astis-investita-e-uccisa-a-milano,-fermata-madre-del-ragazzino-alla-guida

(Adnkronos) – Fermato la mamma dei due fratelli minorenni, uno dei quali era alla guida dell’auto rubata che l’11 agosto scorso travolse e uccise la 71enne Cecilia De Astis in via Saponaro, al quartiere Gratosoglio di Milano.

La donna, classe 1992, italiana, è stata localizzata da all’interno dei giardini di viale Cermenate, a Milano, e arrestata. Ora si trova al carcere di San Vittore per un cumulo pena da scontare 3 anni e 10 mesi. Fra i reati a lei attribuiti, una serie di furti commessi dal 2017 al 2019.

La 33enne è stata trovata con addosso oltre 130 grammi in monili d’oro e oltre 1.500 euro in contanti. E’ stata denunciata a piede libero anche per ricettazione.