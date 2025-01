Cecilia Sala, Mantovano in audizione per oltre due ore al Copasir

ROMA – Sono durate circa due ore e trenta minuti le comunicazioni al Copasir di Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, in merito alla detenzione in Iran di Cecilia Sala. La giornalista, arrestata il 19 dicembre a Teheran, è rinchiusa nel carcere di Evin.

Al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il sottosegretario ha illustrato i passi del governo e le trattative in atto per riportare a casa la giornalista italiana.

