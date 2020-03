Ceferin: “Concludere i campionati? Difficile dirlo. Rinvio Euro 2020 soluzione migliore”

​Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ha parlato ai microfoni di Associated Press del rinvio di Euro 2020 e del futuro del calcio mondiale in seguito all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. “È la più grande crisi che il calcio ha affrontato nella sua storia. Sappiamo tutti che questo terribile virus è presente in tutta Europa e ha reso il calcio e tutta la vita in Europa abbastanza impossibili. Sapevamo che dovevamo interrompere le competizioni. La situazione economica in Europa e… continua a leggere sul sito di riferimento