Ceferin garantisce: “La Serie A sarà portata a termine.” Poi risponde alle parole di Cellino

​Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha rilasciato un’intervista al quotidiano sloveno, Ekipa. Riportate da Voce Giallorossa, ecco le sue parole sulla possibilità di terminare i campionati: “Sono ottimista e fiducioso, la Liga sarà portata a termine così come la ​Serie A. Chiaramente oggi non posso promettere o garantire niente, tutto dipenderà della situazione di ciascun Paese”. Sulla Premier League: “Non vedo come potremmo lasciare il Liverpool senza titolo. Se si tornasse a… continua a leggere sul sito di riferimento