“Nessuno vuole il marchio di irresponsabile. Gli organizzatori delle competizioni nazionali si stanno dotando di protocolli di sicurezza molto seri e articolati che dovranno essere applicati con assoluto rigore. Il rischio zero non esiste a nessun livello e in nessun ambiente lavorativo. Ci stiamo tutti attrezzando per proteggerci. Ho molta stima dei calciatori della Serie A e dei dirigenti italiani e non credo ad alcun tentativo di boicottaggio”. Parola di Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, che sulle pagine de ‘Il Corriere dello Sport’ torna a parlare della necessità di una ripresa del calcio, perlopiù ancora fermo a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19.

L’articolo Ceferin “Ho molta stima di calciatori e dirigenti della Serie A” proviene da Notiziedi.

