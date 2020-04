“La priorità è la salute di tifosi, giocatori e dirigenti. Sono ottimista di natura, credo ci siano opzioni che ci possono permettere di ricominciare campionati coppe e portarli a termine. Potremmo dover riprendere senza spettatori, ma la cosa più importante credo sia giocare le partite”. Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, crede a una ripresa del calcio, anche se all’inizio a porte chiuse. “E’ meglio giocare senza spettatori che non farlo affatto. Il calcio riporterebbe nelle case dei tifosi emozioni e gioia di cui hanno disperatamente bisogno”, sottolinea in un’intervista al “Corriere della Sera”. Un mancato ritorno in campo avrebbe un impatto “terribile per club e leghe.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ceferin “Meglio a porte chiuse che non giocare affatto” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento