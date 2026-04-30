celebrato-il-centenario-di-spiritus-domini

Riconoscimento dell’Associazione della Stampa Campana Giornalisti Flegrei

NAPOLI – Una giornata intensa di spiritualità, cultura e memoria storica ha segnato l’apertura ufficiale del centenario della rivista Spiritus Domini (1927-2027), organo ufficiale dei Vocazionisti di San Giustino Russolillo.

La manifestazione si è svolta presso il Vocazionario Deus Caritas, Casa Madre dei Vocazionisti a Pianura, in occasione anche del 112° anniversario della fondazione del Vocazionario.

L’evento ha visto la partecipazione di religiosi, studiosi, giornalisti e numerosi fedeli, riuniti per celebrare un secolo di attività editoriale e testimonianza culturale della storica rivista fondata nel 1927.

Nel corso del programma si sono alternati momenti di preghiera, riflessioni culturali, interventi istituzionali e testimonianze dedicate all’opera del fondatore San Giustino Maria Russolillo.

Particolarmente significativa la conferenza sul tema “Un secolo di voce profetica e testimonianza culturale…”, che ha sottolineato il ruolo della rivista nella diffusione dei valori spirituali, educativi e sociali nel corso di cento anni di storia.

Durante la cerimonia, l’Associazione della Stampa Campana – Giornalisti Flegrei ha voluto rendere omaggio alla rivista Spiritus Domini conferendo un attestato di riconoscimento per il prezioso contributo offerto nel campo della comunicazione, della cultura e della testimonianza cristiana.

A consegnare ufficialmente l’attestato al Padre Generale dei Vocazionisti è stato il presidente dell’associazione, Claudio Ciotola, che ha espresso parole di apprezzamento per il lungo cammino editoriale della rivista e per il servizio svolto a favore della comunità ecclesiale e civile.

A ritirare simbolicamente il premio è stata Rossella Ciotola, la più giovane iscritta dell’Associazione della Stampa Campana Giornalisti Flegrei, in un gesto che ha voluto rappresentare il legame tra memoria storica e nuove generazioni impegnate nel mondo della comunicazione e dell’informazione.

L’attestato conferito alla rivista sottolinea “il prezioso impegno nella comunicazione, nella cultura e nella testimonianza dei valori spirituali ed educativi, al servizio della comunità e della crescita umana e cristiana”, riconoscendo inoltre il contributo dato al dialogo, alla formazione e alla promozione del bene comune.

La manifestazione si è conclusa con la Santa Messa solenne nel santuario di San Giustino Maria Russolillo, presieduta dal Superiore Generale, suggellando una giornata di profonda condivisione spirituale e culturale nel segno della storia e della continuità della missione vocazionista