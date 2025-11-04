martedì, 4 Novembre , 25

Celebrazioni 4 novembre, vertici Stato e premier all’altare della Patria

L’omaggio del presidente della Repubblica Mattarella al Milite Ignoto

Roma, 4 nov. (askanews) – Dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, le più alte cariche dello Stato hanno partecipato stamane a Roma alla Cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate all’Altare della Patria. Davanti al Milite Ignoto, a cui il capo dello Stato ha reso omaggio, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

