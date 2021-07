“Celebriamo la ripartenza”: a Fiumicino il murale di Tv Boy

ROMA – Aeroporti di Roma affida allo street artist TvBoy- al secolo Salvatore Benintende- la celebrazione della giornata simbolo della ripartenza, in cui entra in vigore il Green Pass europeo e l’Italia è tutta in zona bianca.

Sulla parete esterna del Terminal 1 dell’aeroporto trova così posto l’opera “A Second Renaissance – Flying Away from Covid”, che ironizza su Leonardo da Vinci, il genio al quale l’aeroporto di Fiumicino è stato intitolato, e sulla Gioconda, sua compagna di viaggio in questa circostanza, che tiene in mano una mascherina, a rappresentare la voglia di libertà, di viaggiare e di metter alle spalle la complessità del periodo segnato dal Covid.

“Ho accolto con gioia la proposta di Aeroporti di Roma di collaborare alla realizzazione di quest’opera- ha commentato Salvatore Benintende- L’aeroporto di Fiumicino, dove il tema del viaggio la fa da padrone, è certamente il luogo migliore per rappresentare il desiderio irrefrenabile di tutti di poter tornare a spostarsi tra Paesi diversi, in libertà e sicurezza; questo connubio tra la location e il concept mi ha dato una forte ispirazione per realizzare l’artwork”.

“Operare in un museo a cielo aperto come Roma rende impossibile non pensare all’arte come elemento integrante della nostra strategia; promuoviamo la cultura perché crediamo che, insieme all’investimento in sostenibilità, sia il modo migliore per condividere l’impegno e la passione verso i lavori universali- ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma- Negli anni il nostro dialogo con l’arte si è evoluto e oggi con convinzione vogliamo portare un messaggio positivo e innovativo per il nostro scalo in un momento molto duro per il trasporto aereo, confidando che la ripartenza, seppur prevedibilmente lunga, si sia davvero avviata. Ed è proprio in questa logica che puntiamo a metterci in gioco e, con la giusta ironia, grazie al linguaggio irriverente e ironico di TvBoy, vogliamo celebrare il momento simbolico – l’avvio del Green Pass europeo – in cui ci apprestiamo ad accogliere nuovamente i turisti in Italia”.

