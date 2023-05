“Celebrity game”, il 26 e 27 gioco di squadra in nome della beneficenza

Evento di basket di due giorni con tornei per studenti e ragazzi con disabilità

Roma, 22 mag. (askanews) – Celebrity Game è un evento di basket di due giorni con tornei per studenti, ragazzi con disabilità, in sedia a rotella e non udenti, che si svolgerà il 26 e il 27 Maggio presso l’area sportiva del Parco di Colle Oppio e culminerà con una partita tra celebrità.

L’evento mira a riunire la comunità, a promuovere i progetti di beneficenza e l’inclusività attraverso il basket. Inizierà il 26 Maggio con un torneo per gli studenti delle scuole medie e superiori dei Municipi di Roma, dagli 11 ai 19 anni, che si sfideranno nelle finali della “Roma School Baske Cup 3×3” (un progetto in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale del Lazio) dove metteranno in mostra le loro abilità. Proseguirà il 27 Maggio con una serie di partite amichevoli di pallacanestro 5 contro 5, tra ragazzi con disabilità, basket in carrozzina e basket per non udenti, che avranno l’opportunità di divertirsi e di fare attività fisica.

Alla fine del secondo giorno, si svolgerà una partita tra celebrità in 2 squadre, con la partecipazione di personaggi famosi del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura, della musica e del cinema. Oltre 40 ospiti partecipanti, tra cui Carl Brave, Noemi, Vignali, Gregorio Paltrinieri, l’ex campione NBA Linton Johnson, Massimiliano Rosolino e molti altri. I fan potranno vedere le loro celebrità preferite giocare l’una accanto all’altra e mostrare il loro amore per il gioco.

“Siamo entusiasti di riunire persone di ogni estrazione sociale per un fine settimana all’insegna del basket e del divertimento”, ha dichiarato Matteo Baruzzo, organizzatore dell’evento.

“Il nostro obiettivo è promuovere l’inclusività e sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica per tutti gli individui, indipendentemente dalle loro capacità”.

L’evento, organizzato dalla Lega Italiana Pallacanestro 3×3, è patrocinato dall’Ufficio dello Sport del Consiglio dei Ministri, dal Comune di Roma, da ICAS, dal CONI, da Sport e Salute e dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Media partner dell’evento sarà la Rai.

Ci sarà anche l’opportunità di devolvere fondi in beneficenza ad Amani Education (un’organizzazione no-profit di Giampaolo Ricci, giocatore di pallacanestro della nazionale italiana, dedicata al sostegno di progetti scolastici in Africa).

L’evento verrà presentato in anteprima con una conferenza stampa mercoledì 24 maggio ore 10:30 presso l’Aula Giulio Cesare in Campidoglio. Interverranno Alessandro Onorato (Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda), Federico Mollicone (Presidente Commissione Cultura e Sport della Camera dei Deputati), Manuela Cacciamani (Imprenditrice Digitale – One More Pictures), Matteo Baruzzo (Organizzatore evento).

