Celtic ribaltato, Milan ai sedicesimi di Europa League

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan batte il Celtic 4-2 e, grazie anche alla vittoria del Lille sullo Sparta Praga, si qualifica per i sedicesimi di Europa League. A decidere il match, dopo il doppio vantaggio scozzese firmato Rogic ed Edouard, ci pensano Calhanoglu, Castillejo, Hauge e Diaz che consentono a Pioli, di ritorno in panchina dopo la guarigione dal Covid-19, di festeggiare con un turno d’anticipo il passaggio del turno. Primo tempo scoppiettante a San Siro. A regalare le prime emozioni ci pensa il Celtic che al 7′ è già in vantaggio con Rogic che ruba palla al limite dell’area a Krunic e fredda Donnarumma.

