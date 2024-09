Cena delle stelle: Eataly Milano Smeraldo al fianco di Fondazione Veronesi

Appuntamento il 10 ottobre in occasione mese prevenzione cancro al seno

Milano, 22 set. (askanews) – Giovedì 10 ottobre Eataly Milano Smeraldo ospiterà una cena stellata di beneficenza: l’appuntamento con la Cena delle stelle è negli spazi del nuovo ristorante Eataly Food&Pizza Theatre, situato al secondo piano.

In questa serata, alcuni dei più rinomati chef della scena enogastronomica italiana e internazionale si riuniranno per sostenere la ricerca scientifica. Ottobre è infatti il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno ed Eataly desidera offrire un contributo concreto. La cifra raccolta verrà interamente devoluta a Fondazione Umberto Veronesi Ets, a sostegno di un progetto di ricerca scientifica sulla medicina personalizzata per la cura del tumore al seno. L’obiettivo è quello di valutare in che modo il test genomico HER2DX possa aiutare i medici sul processo decisionale riguardo alle terapie per tumori al seno HER2+ in stadio iniziale.

A favore di questa nobile causa saranno presenti in cucina i fratelli Cerea del ristorante Da Vittorio, 3 stelle Michelin a Brusaporto (BG), Carlo Cracco, patron di Cracco, 1 stella Michelin a Milano, gli chef di Il luogo di Aimo e Nadia, 1 stella Michelin a Milano, Alessandro Negrini e Fabio Pisani, il Maestro Pasticciere Marco Pedron di Felice e Viviana Varese di Villa Passalacqua a Moltrasio (CO).

La serata, organizzata in collaborazione con La Cucina Italiana, sarà introdotta da Maddalena Fossati Dondero, direttrice della storica, e impreziosita dalle note del Quartetto Effe, che offrirà un accompagnamento musicale. La Cena delle stelle è proposta al pubblico al prezzo di 180 euro. Sarà anche possibile effettuare ulteriori donazioni la sera stessa.

La Cena delle stelle si inserisce nel palinsesto dei dieci giorni di festa che da giovedì 3 ottobre celebrano il nuovo Eataly Smeraldo. Il flagship milanese festeggia dieci anni dalla sua apertura presentandosi con una veste completamente rinnovata e contemporanea e una ricca programmazioni di eventi culturali.