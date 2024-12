Censimento: gli italiani all’estero sono più di sei milioni

ISTAT: il 54% in Europa; il 70% nati fuori dal nostro Paese

Milano, 30 dic. (askanews) – “Il censimento ha messo in evidenza anche la situazione degli italiani all’estero, abbiamo una quota importante anche in questo caso di popolazione che risiede all’estero, abbiamo superato i 6 milioni una popolazione molto differenziata sia per localizzazione che per caratterizzazione, è molto presente in Europa, più del 54%, ed è molto differenziata rispetto al luogo di nascita, nel senso che molta popolazione è nata direttamente all’estero e soltanto circa il 30% fa riferimento a persone nate in Italia che testimoniano appunto processi migratori di vecchia data”. Lo ha detto Saverio Gazzelloni, direttore delle Statistiche demografiche e del censimento per l’ISTAT.