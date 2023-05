Centenario Am, a Bari-Palese torneo di calcio per beneficenza

I proventi devoluti all’Airc per la ricerca contro il cancro

Bari, 19 mag. (askanews) – Nell’ambito delle celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare, festeggiato il 28 marzo 2023, si svolgerà dal 22 al 29 maggio prossimi, all’aeroporto militare di Bari-Palese, un torneo studentesco di calcio con finalità benefiche.

Voluto dal Colonnello Antonio Giura, Comandante del 3° Reparto Genio della Forza Armata, il torneo rientra nel progetto di beneficenza “Un dono dal Cielo per Airc”, promossa in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica per una raccolta fondi a favore di Ifom – Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare di Airc con l’obiettivo di finanziare l’acquisto di apparecchiature tecnologiche necessarie per la ricerca delle cure contro il cancro.

Gli istituti superiori di Bari che parteciperanno alla manifestazione sportiva sono: il Liceo Classico Statale “Socrate”, il Liceo Scientifico “G. Marconi – M. Hack”, l’Istituto Tecnico Tecnologico “Euclide – Caracciolo” e l’Istituto Istruzione Superiore Statale “D. Romanazzi”.

Tra gli istituti superiori della provincia ci saranno, invece: l’Istituto Istruzione Superiore Statale “T. Fiore” di Modugno, l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “G. Salvemini” di Molfetta, l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Padre A. M. Tannoia” di Corato, il Liceo Scientifico “E. Amaldi” di Bitetto, il Liceo “Cartesio” di Triggiano e l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Pertini – Anelli – Pinto” di Castellana Grotte.

Il calendario sportivo coinvolgerà 10 squadre, in rappresentanza di altrettante realtà scolastiche e si svilupperà attraverso la formazione a sorteggio di 2 gironi da 5 squadre ciascuno, per match da 25 minuti.

Il 3° Reparto Genio dell’Aeronautica Militare, insignito della Medaglia di bronzo al merito aeronautico e della Targa di benemerenza “Icaro 2018”, provvede a finalizzare studi, progettazioni, appalti ed esecuzione dei lavori necessari per assicurare la disponibilità e l’efficienza delle infrastrutture in uso all’Aeronautica Militare ed alla NATO.

Attraverso il dipendente 16° Gruppo Genio Campale e i Servizi tecnici distaccati infrastrutture, sovraintende alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di tutte le infrastrutture aeroportuali e degli impianti tecnologici, a supporto dei Reparti di volo della Forza Armata del sud Italia, compresa la Sicilia. In ambito interforze, inoltre, contribuisce alla costituzione di componenti operative infrastrutturali mobili di supporto, sia in campo nazionale sia fuori dai confini nazionali, in ottemperanza agli impegni derivanti da accordi internazionali, fornendo anche il proprio contributo alla Protezione Civile in caso di calamità naturali.

