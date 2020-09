Centinaia di balene si sono spiaggiate in Tasmania

AGI – È corsa contro il tempo in Tasmania per salvare 250 balene che si sono spiaggiate, mentre oltre 25 sono già morte. I cetacei sono rimasti incastrati in un banco di sabbia a Macquarie Harbour; sembra che si tratti di balene pilota ma non è stato ancora confermato.

Gli esperti sono al lavoro per pianificare l’operazione di soccorso che verrà lanciata tra poche ore, con la marea “a nostro favore”, ha sottolineato il capo dei soccorritori, Nic Deka. Il fenomeno delle balene spiaggiate e’ abbastanza frequente in Tasmania, ma il numero elevato di cetacei coinvolti questa volta è insolito.

