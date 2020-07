Centinaia di elefanti stanno morendo in Botswana e non si sa perché

Centinaia di elefanti sono stati trovati morti nelle ultime settimane in Botswana e gli scienziati non sono ancora riusciti a capire le ragioni della silenziosa strage. I primi misteriosi decessi risalgono a marzo ma è da maggio che hanno iniziato ad accelerare. Sono ormai quasi 400 i cadaveri di elefanti la cui causa di morte non è stata ancora stabilita. Un numero che per ora non mette a repentaglio una popolazione di 130 mila capi ma ha già spinto i conservazionisti a criticare il governo del Botswana per il ritardo con cui sta gestendo le ricerche per scoprire le ragioni della moria.

