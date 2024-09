ROMA – Fontana Liri ricorda Marcello Mastroianni. E lo fa celebrando il suo cittadino più illustre a cui ha dato i natali 100 anni fa, era il 28 settembre del 1924, in una piccola casa che si trova al centro del paesino in provincia di Frosinone, posizionata su una stradina in salita al centro del paese dove una targa lo ricorda con orgoglio.

Dopo una giornata di eventi organizzati dal Comune di Fontana Liri e dal Centro Studi Ricerche e Documentazione Marcello Mastroianni, in cui sono stati dedicati dei volumi dedicati al grande attore, tre volte candidato all’Oscar, in cui se ne è ripercorsa la straordinaria carriera, oggi la giornata clou. Prima una visita guidata all’interno di Fontana Liri con le istituzioni locali. Poi in piazza a nel paesino di Mastroianni sono apparsi grandissimi volti del cinema italiano che hanno ricevuto un premio alla carriera, tra attori e cineasti che si sono distinti nell’arte cinematografica e teatrale o che comunque hanno conosciuto Mastroianni. Tra premiati Ursula Andress, Sergio Castellitto, Leo Gullotta, Edoardo Leo, Francesco Pannofino.

L’articolo Cento anni di Mastroianni, il paese natale lo celebra proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it