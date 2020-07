AGI – Un centinaio di migranti sono in fuga a Caltanissetta dal centro di accoglienza di Pian del lago. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarne una decina ma le ricerche proseguono su tutto il territorio. “Chiederò al governo – ha commentato il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino – di non inviare più extracomunitari a Pian Del Lago. Sono tutti negativi ai tamponi. Chiedo che la struttura venga messa in sicurezza perché non si può continuare cosi’”.

Sempre nella giornata di oggi, una trentina di migranti tunisini sono fuggiti dall’hot spot di Pozzallo.

L’articolo Cento migranti in fuga dal centro di accoglienza di Caltanissetta proviene da Notiziedi.

