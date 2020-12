Cento tamponi gratuiti ai cittadini napoletani: l’iniziativa di Fast

Tamponi gratuiti ai cittadini under 20 e over 65. L’iniziativa è andata in scena in piazza Municipio con una nuova tappa del progetto “O teng e to’ dong”, che ha visto accanto a FAST- Farmacisti Attivi sul Territorio e la Fondazione Famiglia di Maria con il Comune di Napoli. I gazebo di FAST e l’unità mobile hanno accolto i cittadini delle due fasce d’età per somministrare loro gratuitamente il tampone per il Covid19. I cittadini hanno ricevuto l’esito del tampone via sms: sono state tamponate 150 persone, tutte negative. Donati anche circa 100 saturimetri, soprattutto alle persone anziane che ne facevano richiesta, e 60 Lattoferrina con vitamina D.

“Questa iniziativa nasce dall’idea che oggi l’esigenza è permettere al maggior numero possibile di cittadini di fare il tampone”, afferma Pietro Carraturo, presidente e fondatore di FAST- Farmacisti Attivi sul Territorio. “Il Covid ha ampliato la forbice tra benessere e povertà sanitaria; come farmacisti abbiamo l’obbligo di aiutare le persone. Lo facciamo permettendo di effettuare, senza alcun costo, un tampone alle due fasce più interessate: gli under 20 e gli over 65. I primi per propensione caratteriale forse non si sentono abbastanza coinvolti in quest’emergenza, gli altri potrebbero andare incontro a patologie che con il Covid aggraverebbero la situazione. Naturalmente la speranza è che si esca quanto prima da questa emergenza, anche se potremmo essere alla vigilia di due mesi delicatissimi e per questo siamo pronti con i tamponi che “combo” che distingueranno il Covid da una semplice influenza”.

L’assessore comunale ai Giovani, Alessandra Clemente, evidenzia: “Le energie migliori della città al servizio di chi ne ha bisogno. Siamo soddisfatti perché quest’iniziativa parla a ragazzi e ragazze in questo momento alle prese con la sfida di bloccare il coronavirus. Un bel segnale da parte degli organizzatori, che ringraziamo”.

Per l’assessore alla Salute, Francesca Menna, “l’iniziativa è stata fortemente voluta dal Comune. Il tampone solidale è un grande segnale alla cittadinanza, la rete di solidarietà può aiutarci a combattere questo virus e a superare le recenti difficoltà”.

