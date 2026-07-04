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Centrale chiude il tetto, Dimitrov si infuria: sfogo durante match con Berrettini
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Centrale chiude il tetto, Dimitrov si infuria: sfogo durante match con Berrettini

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By Redazione-web

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(Adnkronos) –
Furia Grigor Dimitrov a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, il tennista bulgaro ha sfidato Matteo Berrettini nel terzo turno dello Slam di Londra, in una partita caratterizzata anche da un momento di nervosismo. Al termine del terzo set, vinto dall’azzurro dopo i primi due vinti da Dimitrov, la direzione di gara decide di fermare il gioco per permettere la chiusura del tetto del Centrale a causa dell’oscurità. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il bulgaro. 

Dimitrov ha chiamato a colloquio prima il giudice di sedia e poi l’organizzazione del torneo, che gli ha spiegato la necessità di chiudere il tetto. Il bulgaro però ha chiesto “perché farlo in mezzo alla partita?”, facendo intendere che era un’eventualità che si poteva prevedere. 

Dimitrov ha inoltre fatto notare che il tetto è già chiuso per metà, quindi si poteva continuare così senza alterare ulteriormente le condizioni di gioco. 

 

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