Centro Campania, fino al 25 maggio torna il Wellness Point
Centro Campania, fino al 25 maggio torna il Wellness Point

Visite e consulenze gratuite dal lunedì al sabato. Sinergia con Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta e Campus Salute

Fino al 25 maggio il Centro Commerciale Campania rilancia il Wellness Point, il progetto dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute che da oltre dieci anni rappresenta uno dei presidi sociali più riconoscibili e apprezzati del centro sul territorio.

Anche per il 2026 Campania conferma il proprio impegno nel rendere la prevenzione concreta, accessibile e gratuita, mettendo a disposizione del pubblico un calendario di visite mediche, screening, check up e consulenze specialistiche aperto a tutti.

La principale novità dell’edizione 2026 è l’estensione del servizio lungo l’intero arco della settimana: per la prima volta il Wellness Point sarà infatti attivo dal lunedì al sabato, con una programmazione stabile e continuativa pensata per ampliare le possibilità di accesso e rispondere in modo ancora più efficace ai bisogni delle persone.

Un rilievo particolare assume inoltre il protocollo d’intesa costruito con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caserta e con Campus Salute, realtà impegnate da anni nella diffusione della cultura della prevenzione attraverso attività gratuite di screening, informazione sanitaria e sensibilizzazione. Una collaborazione che si inserisce in una sinergia ormai consolidata e di lungo periodo, rafforzando ulteriormente il valore medico e territoriale del progetto.

All’interno di questo accordo si collocano, in particolare, gli appuntamenti del mercoledì dedicati alle visite specialistiche, affidate a professionisti qualificati e finalizzate a offrire ai cittadini un’opportunità concreta di controllo e orientamento sanitario.

Il calendario settimanale del Wellness Point prevede:

– Lunedì, Posturologia
con il dott. Antonio Damiano, in collaborazione con Croce Rossa Italiana. Check up dedicati alla valutazione posturale e all’individuazione di eventuali alterazioni.

– Martedì, Chiedilo al farmacista
con la dott.ssa Corinna Mastro. Consulenze e controlli su diversi aspetti legati alla prevenzione, tra cui analisi della pelle e del fototipo, insufficienza venosa, placca dentale, intolleranze alimentari, cuoio capelluto, cellulite e ritenzione idrica.

– Mercoledì, Visite mediche specialistiche
con i professionisti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, in collaborazione con Campus Salute. In programma visite con pneumologo e spirometria, cardiologo con ECG e gastroenterologo.

– Giovedì, Nutrizione e salute
con la dott.ssa Daniela Pontillo della Croce Rossa Italiana. Incontri dedicati all’alimentazione e ai corretti stili di vita.

– Venerdì, Prevenzione maschile
solo nel pomeriggio, con il dott. Montanaro, urologo, in collaborazione con Lilt. Sono previste consulenze urologiche ed ecografie.

– Sabato, Prevenzione oncologica
con la dott.ssa Angela Maffeo, in collaborazione con Lilt, con screening di endocrinologia, senologia e ginecologia.

«Con il Wellness Point il Centro Campania rinnova una scelta precisa: portare la prevenzione in un luogo di vita quotidiana e renderla facilmente accessibile», dichiarano dal centro. «La gratuità del servizio, la continuità del progetto nel tempo e il rafforzamento delle collaborazioni con soggetti autorevoli del mondo medico e sanitario confermano una visione che mette al centro la persona e il territorio».

Il Wellness Point si trova al primo piano, ingresso Nord, del Centro Commerciale Campania.

Le visite e le consulenze sono gratuite, con prenotazione obbligatoria presso l’Info Point di Piazza Centrale, telefonando al 0823 696037 oppure recandosi direttamente in loco. Per accedere ai servizi è inoltre necessario scaricare l’app IO & Campania.

Per informazioni e calendario completo degli appuntamenti è possibile consultare il sito www.campania.com.

