centro-della-fotografia-di-roma:-mostre-e-rigenerazione-al-mattatoio

Inaugurazione con tre esposizioni: Penn, Camporesi e Campo Visivo

Roma, 29 gen. (askanews) – Un luogo per la fotografia che prima non c’era. Nell’ex Mattatoio di Roma apre al pubblico Il Centro della Fotografia della Capitale, che porta, in uno spazio architettonico affascinante, mostre e momenti di incontro. Si apre con tre esposizioni, organizzate da Civita Mostre e Musei, dedicate a un maestro come Irving Penn, a una fotografa italiana di primo piano come Silvia Camporesi e infine alla ricerca sulle ultime frontiere fotografiche nello spazio Campo Visivo.”L’obiettivo principale di questo progetto che ho perseguito per tanto tempo – ha detto ad askanews Umberto Marroni, amministratore delegato del Fondazione Mattatoio di Roma – è stato quello di dare a Roma finalmente un luogo esclusivamente dedicato alla fotografia che in tutte le capitali europee ci sta e qui mancava. Oggi andiamo quindi a colmare questo ruoto, questo gap: questo è un po’ il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è di fare un centro della fotografia che sia sostanzialmente un luogo dove si vedono le mostre, ma con una visione sia internazionale sia su Roma e sia locale. L’altra cosa è anche fare un luogo anche di studio, di ricerca, tant’è che già da oggi è aperta la biblioteca del Centro della fotografia di Roma”.La vocazione internazionale si declina nella collaborazione con la Maison Européenne de la Photographie di Parigi, ma anche, più sottilmente, nella natura stessa dello spazio, nel modo in cui accoglie le opere e le visioni degli artisti. E per la città di Roma è un’importante novità nell’offerta culturale, oltre che un segno di attenzione della politica verso la fotografia.”Qui nel Mattatoio di Testaccio che ricorda una memoria dell’architettura romana e italiana di Gioacchino Ersoch, uno degli ultimi grandi architetti pubblici – ha aggiunto il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone – arriviamo con uno spazio di stile nazionale ed europeo, veramente un bellissimo spazio che può ospitare mostre internazionali ed europee come quella che ospita l’inaugurazione o italiane appunto insieme. In più, come presidente della Commissione di Cultura della Camera, oggi stiamo sostenendo la fotografia, c’è un bando nazionale di 3 milioni a decorrere, ogni anno il 2025, e 2026 per la fotografia e c’è anche una proposta di legge per il museo fotografico nazionale”.Il Centro della Fotografia è anche figlio di un progetto di rigenerazione e di una volontà di trasformazione urbanistica che si inserisce nel filone di grandi opere culturali come l’Auditorium Parco della Musica.