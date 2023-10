Centro, Pacente: manifesto popolarismo ispira anche politiche concrete

“La sussidiarietà è scolpita nel Dna dell’Unione europea”

Roma, 12 ott. (askanews) – “Il manifesto sul popolarismo che abbiamo presentato stamattina al Senato esprime principi ma ispira anche politiche concrete. Per esempio il principio di sussidiarietà è il cuore del pensiero popolare e vuol dire individuare il livello più adeguato per affrontare le sfide. In questa fase storica soffre il ritorno prepotente degli stati nazionali e di un nuovo centralismo. Ma la sussidiarietà è scolpita nel dna dell’Unione europea e delle sue principali politiche di investimento e sviluppo. Il nuovo centralismo rischia di mortificare autonomie territoriali e comuni, le comunità e la tenuta e coesione sociale di cui sono garanti. I popolari devono al contrario rafforzarlo, poiché lo sviluppo che molti territori hanno conosciuto è stato caratterizzato da fondi e investimenti in larga parte concordati con autonomie territoriali e comuni. Se qualcosa in questi anni non ha funzionato le cause sono da ricercare altrove e la risposta non può e non deve essere un nuovo centralismo”. Così Carmine Pacente, Consigliere comunale di Milano, durante la conferenza stampa con Gelmini, Carfagna, Bonetti e Fattorini, presentando il manifesto dei popolari di Azione.