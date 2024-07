centro-studi-americani,-“conventions”-nuovo-podcast-di-maria-latella

Alla scoperta del più grande spettacolo politico made in USA

Roma, 15 lug. (askanews) – Con il ciclo di podcast ideato e condotto da Maria Latella e intitolato “Conventions”, il Centro Studi Americani intende raccontare che cosa sono, come sono nate e che cosa significano non solo per gli Stati Uniti ma anche nel mondo questi eventi unici nella storia della politica americana. Quattro appuntamenti imperdibili da ascoltare sulle principali piattaforme di streaming.

Maria Latella: “Inizia oggi a Milwaukee la Convention del partito repubblicano che nominerà Donald Trump candidato del partito alla Casa Bianca. Dopo l’attentato subito da Trump durante un comizio a Butler in Pennsylvania il clima è più che mai teso. Le interviste che ascolterete sono state tutte registrate prima degli eventi di Butler e vi raccontano di che cosa è una Convention e dell’importanza acquisita da quello che è un vero e proprio spettacolo politico. Ma questa volta il clima è molto meno gioioso di quanto non sia accaduto in passato e riporta alle enormi tensioni di un’altra Convention americana, quella democratica del 1968, a Chicago”

Appuntamenti attesissimi dai simpatizzanti e dai delegati di ciascuno dei due partiti, giornate dense di emozioni e tensione, a volte anche di vere e proprie sorprese.

Da oggi al 18 luglio al Fiserv Forum di Milwaukee, in Wisconsin, oltre 50.000 persone e giornalisti da tutto il mondo parteciperanno al grande evento repubblicano. La sera del 18 luglio, verosimilmente, Trump accetterà la nomina e annuncerà chi diventerà il suo vice in caso di vittoria a novembre.

La Convention del Partito Democratico, invece, si terrà dal 19 al 22 agosto al United Center a Chicago, Illinois. Anche qui enorme partecipazione. Nonostante alcuni malumori all’interno del Partito, Joe Biden sembra non voler ritirarsi. Nel caso in cui sarà lui ad accettare la nomina, verrà confermata nuovamente la vicepresidenza di Kamala Harris.

Roberto Sgalla, direttore del Centro Studi Americani, ha detto come “Conventions” sia “un podcast per comprendere meglio i meccanismi e l’importanza di questi momenti in chiave geopolitica, europea e mondiale.”

Maria Latella e i suoi ospiti italiani e americani vi porteranno a Denver, dove nel 2008 si tenne la Convention del Partito Democratico che scelse il primo candidato afroamericano alla Casa Bianca, Barack Obama, e a New York, dove la Convention repubblicana incoronò George W. Bush, nella Chicago degli anni Sessanta e naturalmente in quella del 2024, come pure a Milwaukee per la Convention repubblicana del 15 luglio.

Alla prima puntata, già disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, hanno partecipato tre ospiti che hanno conosciuto e assistito alle grandi convention americane: Bill Press, analista politico e conduttore radiofonico del Delaware, Federico Leoni, giornalista di Sky TG24 e Maxwell Anderson, autore e storico di New York.

Il podcast è stato realizzato con la collaborazione di Carl Alfiero e Tullio Lo Cascio del Centro Studi Americani e con il supporto tecnico e sound design di Alessandro Chiappini.