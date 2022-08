Centro uomini violenti Trentino: Conzatti, bene avvio servizio

“Saluto con grande soddisfazione l’affidamento del servizio ‘Centro per uomini autori di violenza’ in Trentino, che sarà curato dalla Fondazione Famiglia Materna (capofila) e dall’Associazione laica famiglie in difficoltà (Alfid). Nel 2018, con l’avvento della Lega alla guida della Provincia autonoma di Trento, questi servizi furono improvvidamente definanziati e, quindi, sospesi. Il grave ritardo con cui si è ripartiti è la dimostrazione di quanto la Lega ritenga importante il contrasto alla violenza di genere”.

Lo scrive in una nota la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti, candidata nel collegio senatoriale di Rovereto (Tn) per l’Alleanza democratica per l’Autonomia (Azione-Italia Viva, Pd, Psi, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa, Campobase).

“Con un mio emendamento al decreto Agosto – ha ricordato Conzatti – fu previsto un finanziamento di un milione di euro a livello nazionale per quest’ambito. La ministra Bonetti ha fatto un bando, e alla Provincia autonoma di Trento furono assegnati 50mila euro. Dopo due anni, finalmente, hanno ripreso a finanziare il servizio, con risorse nazionali. Il contrasto alla violenza di genere è una cosa seria, una battaglia di civiltà. Non si affronta di certo con la propaganda tipica della destra”.

L’articolo Centro uomini violenti Trentino: Conzatti, bene avvio servizio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento