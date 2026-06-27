sabato, 27 Giugno , 26

Operata al femore a 104 anni, già in piedi il giorno successivo all’intervento

(Adnkronos) - La signora Verina, 104 anni, è...

Gp Austria, Russell in pole davanti a Leclerc. Poi Hamilton e Antonelli

(Adnkronos) - George Russell centra la pole position...

Forte terremoto in Afghanistan, magnitudo 6.1: scosse avvertite anche in Pakistan

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6.1 ha...

Mondiali, oggi Portogallo-Colombia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Portogallo torna protagonista ai Mondiali...
HomePoliticaCentrodestra e opposizioni si passano un punto, ma il centrosinistra è in...
centrodestra-e-opposizioni-si-passano-un-punto,-ma-il-centrosinistra-e-in-crescita.-e-anche-vannacci
Centrodestra e opposizioni si passano un punto, ma il centrosinistra è in crescita. E anche Vannacci
Politica

Centrodestra e opposizioni si passano un punto, ma il centrosinistra è in crescita. E anche Vannacci

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

ROMA – Un punto separa il centrodestra (in leggero calo) dal centrosinistra (in lieve aumento). È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra il 25 e il 26 giugno.La maggioranza che sostiene il governo Meloni si attesta al 45,3% (-0,2 rispetto a una settimana fa) mentre le opposizioni sono al 43,3% (+0,2). Nel centrodestra i primi due partiti restano stabili: Fdi con il 29,3%, seguita da Forza Italia all’8,7%. Lega ancora in calo al 6,4% (-0,1) e infine Noi Moderati allo 0,9% (-0,1). Nel centrosinistra il Pd è stabile al 21,5%. Segue il M5S che scende al 12,7% (+0,3), Avs al 6,5% (+1), Italia Viva al 2,2% (-0,1) e Più Europa all’1,4% (-0,1).Cresce ancora Futuro Nazionale di Vannacci che guadagna lo 0,3 e si attesta al 4,9%. Azione è al 2,9% (-0,1).

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
VIDEO | “Vannacci? Nessuna preoccupazione”, Salvini ostenta sicurezza. Eppure c’è chi parla di declino
Next article
Libano, il leader di Hezbollah attacca l’intesa con Israele: è una “umiliazione e rinuncia sovranità”

POST RECENTI

Politica

VIDEO | “Vannacci? Nessuna preoccupazione”, Salvini ostenta sicurezza. Eppure c’è chi parla di declino

di Rachele Bombace e Redazione ROMA - "Mi hanno appena girato un sondaggio con la Lega che dà un punto e mezzo di vantaggio su...
Politica

Strage di Ustica, Mattarella: “Segno incancellabile nella storia della Repubblica”

ROMA - "Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, il pensiero di vicinanza e...
Politica

Le prime pagine di sabato 27 giugno 2026

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo https://www.dire.it
Politica

VIDEO | Expoaid, Pagano (Fand-Anmic): “Bilancio positivo, ora in campo le buone prassi”

ROMA - E' "positivo" il bilancio che Nazaro Pagano, presidente di Fand e Anmic, fa dei primi due giorni di ExpoAid, l'evento nazionale dedicato al...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.