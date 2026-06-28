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Centrodestra, Salvini: alle urne alleanza senza Vannacci
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Centrodestra, Salvini: alle urne alleanza senza Vannacci

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Roma, 28 giu. (askanews) – Alle elezioni politiche “arriveremo con questa alleanza”: lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega, intervistato sul palco dell’evento della Lega giovani Nexus 2026 in corso a Milano Marittima. Rispondendo a una domanda su un possibile allargamento della coalizione a Futuro nazionale creatura politica di Roberto Vannacci, ha aggiunto: “Ad oggi evidentemente no. Ma per lui: ha votato contro la fiducia a questo governo, ha votato contro il piano casa. Se ci ritiene dei falliti adesso, non penso cambierà idea tra un anno”.

Sull’uscita di Vannacci dalla Lega che lo aveva fatto eleggere europarlamentare, Salvini ha aggiunto: “Io non porto rancore. La delusione, più umana che politica, dura qualche ora, poi si cambia pagina” ma ha precisato di non aver più sentito l’ex generale: “No, no, mi freghi una volta, ma non mi freghi la seconda volta”.

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