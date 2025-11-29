centrodestra,-salvini:-no-a-coinvolgere-chi-non-c’entra-con-nostra-storia

sabato, 29 Novembre , 25
Milano, 29 nov. (askanews) – “Se stiamo uniti non ci tocca nessuno: dall’altra parte abbiamo il ‘campo largo’, ma è come quelle giacche che compri larghe e al primo lavaggio si restringono. Spero che nel centrodestra nessuno voglia percorrere le stesse strade, coinvolgendo gente che non c’entra con la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra cultura, magari ti sembra di essere un po’ più largo per un quarto d’ora poi la fisica ha le sue leggi”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, intervenendo all’assemblea nazionale di Noi Moderati.

