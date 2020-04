Centrodestra sul piede di guerra contro il governo

Opposizione sulle barricate dopo che è saltata la collaborazione con il governo sul ‘Cura Italia’. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia assicurano che non faranno ostruzionismo al decreto del quale il Senato ha iniziato l’esame stamane e su cui il governo ha già annunciato l’intenzione di porre la questione di fiducia. Ma tutti e tre i partiti del centrodestra sono sul piede di guerra, dopo che, per la mancata intesa, solo un paio delle loro proposte sono state accolte dalla maggioranza. E in ogni modo hanno annunciato che voteranno compatti ‘no‘, giovedì, alla fiducia, accusando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte di aver mostrato “autoreferenzialità,

