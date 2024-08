centrodestra,-vannacci-contro-la-russa.-replica:-quale-competizione?

Leghista punge su folla a rispettive iniziative. Presidente Senato: avevo la partita dell’Inter

Roma, 31 ago. (askanews) – Il generale Roberto Vannacci, oggi eurodeputato della Lega, ha preso di mira dai suoi canali social il presidente del Senato Ignazio La Russa, pubblicando una foto di una iniziativa di ieri alla Versiliana per far notare che a suo giudizio è stata poco seguita. “FOTO DI SINISTRA: Desolazione alla Versiliana – ha scritto Vannacci – ieri 30 agosto per il presidente del Senato Ignazio La Russa e il suo intervistatore Alessandro Sallusti. Circa 120 persone contate…(era presente anche Donzelli che ha mobilitato tutto il partito). FOTO DI DESTRA: Il confronto con la serata di Vannacci dello scorso 24 agosto che ha radunato 1000 persone, di cui molte rimaste in piedi, non è neanche possibile…”

Anche La Russa ha scelto i social per replicare: “Per me – ha sottolineato il presidente del Senato – la competizione con Vannacci non è mai cominciata e non mi sono nemmeno accorto di averlo mai sminuito. Mi è dispiaciuto che per colpa del suo mischiare la DECIMA con la campagna elettorale, i Comsubin per la prima volta non abbiano potuto gridare ‘DECIMA’ alla sfilata del 2 giugno”.

“p.s. alla Versiliana, col sole battente, ho anticipato di circa un’ora il mio intervento, (volutamente senza pubblicizzarlo) perché alle 20,45 ci tenevo ad essere a Milano per Inter Atalanta a San Siro che, come competizione, quella sì, valeva la pena”, ha aggiunto in tono sarcastico La Russa.